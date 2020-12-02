  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Libya'nın BM Daimi Temsilcisi'nden AB ülkelerine "Libya'da diyaloğu desteklemeleri" çağrısı
Aktüel

Libya'nın BM Daimi Temsilcisi'nden AB ülkelerine "Libya'da diyaloğu desteklemeleri" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-12-02 15:15:53 -
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi'nden AB ülkelerine "Libya'da diyaloğu desteklemeleri" çağrısı

TRABLUS (AA) - Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Tahir es-Sunni, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine Libya'da diyaloğu destekleme konusunda çabalarını birleştirmeleri çağrısında bulundu.

BM Libya Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sunni, AB ülkelerinin BM temsilcileri ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

- "AB'nin Libya'daki mevcut durumda büyük payı var"

Sunni, Libya hükümetinin, dış müdahaleden uzak bir şekilde ülkedeki krizin çözümüne yönelik diyalogları başarılı kılmak için yıllardır çaba sarf ettiğini söyledi.

AB ülkelerinin söz konusu diyalogların desteklenmesindeki rolünün önemine işaret eden Sunni, "AB'nin Libya'da savaş suçu işleyenler ve siyasi uzlaşıyı baltalayanlar karşısında sessiz kalmasıyla ülkedeki mevcut durumda büyük bir payı ve ahlaki sorumluluğu var." ifadelerini kullandı.

- "İrini Harekatı, Libya hükümetiyle koordineli şekilde yürütülmeli"

Sunni, ülkede ateşkesin sağlanmasının uluslararası güvencelerin gerçekliğiyle ve her türlü ihlali takip etmesiyle bağlantılı olduğunu dile getirdi.

AB'nin başlattığı İrini Harekatı'nın kara ve havadan silah ve paralı asker akışının kontrolünü sağlayamadığını söyleyen Sunni, Harekatın Libya hükümeti ile doğrudan koordineli olarak kapsamlı bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

- İrini Harekatı

İrini Harekatı, BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için AB tarafından Akdeniz'de başlatılan tartışmalı bir operasyon olma özelliği taşıyor.

2292 No'lu BMGK kararında meşru hükümet olarak yer alan Milli Mutabakat Hükümeti ile istişare ve izin zorunlu kılınmış olmasına rağmen başlatılan İrini Harekatı, taraflı ve yasa dışı bir operasyon olarak tepki çekiyor.

Bazı Avrupa ülkeleri, AB fonlarından yararlanabilmek için operasyona ses çıkarmazken, daha cesur davranan bazı ülkeler ise tepkilerini koyarak operasyondan çekiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bilim Kurulu üyesi açıkladı! 4 günlük sokağa çıkma yasağı geliyor
Gündem

Bilim Kurulu üyesi açıkladı! 4 günlük sokağa çıkma yasağı geliyor

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yılbaşında 4 günlük bir yasak gelebileceğini açıkladı...
O ülkeden çarpıcı açıklama: Sadece Türkiye’yi yanımızda bulduk
Dünya

O ülkeden çarpıcı açıklama: Sadece Türkiye’yi yanımızda bulduk

Libya Başbakan Yardımcısı Ahmed Muaytik, zor dönemlerden geçerken sadece yanlarında Türkiye'nin olduğunu ve buna müteşekkir olduklarını söyl..
Kozlar Türkiye'nin eline geçti! İran mecbur kalacak
Ekonomi

Kozlar Türkiye'nin eline geçti! İran mecbur kalacak

Türkiye ile Azerbaycan Nahçıvan'dan Türkiye'ye uzanacak yeni bir enerji hattı kurmayı planlıyor. Bu hat ile birlikte Türkiye İran'dan aldığı..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay