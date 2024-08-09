Libya'nın başkenti Trablus'ta milis gruplar çatıştı
Libya'nın başkenti Trablus'un doğusunda milis gruplar arasında çıkan çatışmada ölü ve yaralılar var.
Libya İlk Yardım ve Ambulans Servisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Trablus'un doğusundaki Tacura bölgesinde milis gruplar arasında çıkan çatışmada ölen ve yaralananlar hakkında bilgi verildi.
Çatışmada, 2 kişinin öldüğü, aralarında sivillerin de bulunduğu 16 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Yaralananlar arasında bir çocuğun da bulunduğu ve İlk Yardım ve Ambulans Servisinin yaralı çocuğun ailesine ulaşmaya çalıştığı aktarıldı.
Tacura bölgesinde 17 Temmuz'da da milis gruplar arasında çatışma çıkmış, başına kurşun isabet eden bir kadın hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
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