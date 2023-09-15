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Gündem Libyalı üst düzey yetkililerden AFAD'a ziyaret!
Gündem

Libyalı üst düzey yetkililerden AFAD'a ziyaret!

Yeniakit Publisher
2023-09-15 18:59:00 - 2023-09-15 19:00:45
Libyalı üst düzey yetkililerden AFAD'a ziyaret!

Libya'dan üst düzey bir heyet AFAD'ı ziyaret etti. Ziyaretçileri AFAD Başkanı Okay Memiş ağırladı.

AFAD’da gerçekleşen görüşmeye AFAD Başkanı Okay Memiş ve Libya heyeti katıldı.

Görüşmede, Türkiye’nin Libya’ya yaptığı yardımlar ele alınırken daha sonra kriz merkezi gezildi.

Bilanço her geçen gün daha da artıyor!

Libya'daki sel felaketinde sadece Derna kentinde can kaybının 11 bin 300'e yükseldiği açıklanmış, 10 bin 100 kişinin ise kayıp olduğu ifade edilmişti.

Öte yandan AFAD sel bölgesine 4 bin ton yardım malzemesi ulaştırdığını duyurmuştu.

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