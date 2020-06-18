Libyalı isimden Hakan Fidan'a övgüler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın dün Libya'ya gitti. Türk heyeti, başkent Trablus'ta Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüştü.

Türk heyetinin ziyareti Türk basınının yanı sıra Libya medyasında da geniş yankı buldu.

Libyalı gazeteci Emad Fethi'nin sosyal medya hesabından yaptığı yorum ise çok konuşuldu. Twitter hesabından Hakan Fidan'ın Türk heyetinde bulunmasını yorumlayan Fethi, "Bu kurdun Trablus'taki Türk heyeti içindeki varlığı, düşman Emirlik (BAE) ve Suudi elinin kesilmesinin son aşamalarına ulaştığını doğruluyor. Türkiye'de BAE ve Suudi Arabistan tarafından finanse edilen askeri darbeyi deviren adamın Hakan Fidan olduğunu bilmeyen var mı?" ifadelerini kullandı.