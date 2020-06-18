  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

Libyalı isimden Hakan Fidan'a övgüler

Libyalı gazeteci Emad Fethi, MİT Başkanı Hakan Fidan için, "Bu kurdun Trablus'taki Türk heyeti içindeki varlığı, düşman BAE ve Suudi elinin kesilmesinin son aşamalarına ulaştığını doğruluyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 12:37:00 - 2020-06-18 12:48:42
Libyalı isimden Hakan Fidan'a övgüler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın dün Libya'ya gitti. Türk heyeti, başkent Trablus'ta Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüştü.

Türk heyetinin ziyareti Türk basınının yanı sıra Libya medyasında da geniş yankı buldu.

Libyalı gazeteci Emad Fethi'nin sosyal medya hesabından yaptığı yorum ise çok konuşuldu. Twitter hesabından Hakan Fidan'ın Türk heyetinde bulunmasını yorumlayan Fethi, "Bu kurdun Trablus'taki Türk heyeti içindeki varlığı, düşman Emirlik (BAE) ve Suudi elinin kesilmesinin son aşamalarına ulaştığını doğruluyor. Türkiye'de BAE ve Suudi Arabistan tarafından finanse edilen askeri darbeyi deviren adamın Hakan Fidan olduğunu bilmeyen var mı?" ifadelerini kullandı.

Libya son durum haritası 2020
Libya son durum haritası 2020

Dünya

Libya son durum haritası 2020

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı