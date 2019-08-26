Libyalı alim boğulmak üzere olan iki Türk'ü kurtarırken hayatını kaybetti

Karaburun sahilinde ailesiyle pikniğe giden Libyalı Abdulazim Alfaravi, iki Türk gencinin boğulmak üzere olduğunu fark edince tereddüt bile etmeden denize daldı.

Yoğun gayret göstererek iki genci boğulmaktan kurtarmayı başaran Alfaravi'nin kendisi ise o kadar şanslı değildi. Gençleri kurtarırken zaten hasta olan bedeni bitkin düştü. İç kanama geçirdi. O sırada cankurtaranların yardımıyla kıyıya çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Hayat hikayesi yürek burktu

Libyalı Abdülazim Alfaravi'nin hikayesiyle yürek burktu. Alfaravi'nin Libya'dan Türkiye'ye uzanan ve elim şekilde sonlanan hayat hikayesinde ilginç detaylar var.

Abdüazim Alfaravi kimdir?

Alfaravi Bingazi’de doğdu. 49 yaşında ve 8 çocuk babası. Deniz Fakültesi'nden mezun olduktan sonra gemi kaptanı olarak uzun süre çalıştı.

Libya Vakıflar Bakanlığı'na bağlı Hafız, Din Alimi ve Hatip'ti. 2011 Libya devriminde büyük rol üstlendi. Libyalıların hafızasında önemli yeri olan Alfaravi, binlerce insan onun vaazlarını dinlemek için tercih ederdi.

Hafter tarafından tutuklandı, işkenceden geçti

2014 yılında Libya’da darbe girişiminde bulunan, sonraki yıllarda 6 Türk denizciyi kaçıran ve Türkiye’ye tehditler savuran darbeci general Hafter tarafından tutuklandı. 'Pirsis' adlı hapishanede kaldı. 7 ay süren ciddi işkencelerden sonra sağlık koşulları gittikçe kötüleşince Mayıs 2015'de serbest bırakıldı.

Acı dolu yılların ardından kendi doğduğu topraklardan uzaklaşmak zorunda kaldı. Libya’dan çıkıp Türkiye’ye tedavi görmek için geldi.

Türkiye'de hafızlık konusunda ders verdi

Türkiye’ye yerleşip Libyalılara eğitim veren okulda imam-hatip hizmetlerinde bulundu ve bazı Türk vakıflarına hafızlık konularında destekte bulundu.

Kısa süre önce karaciğer nakline ihtiyacı olan başka bir Libyalıyı haber alan Abdulazim, yardımda bulunmakta tereddüt etmedi. Bağış sonrası bir süre rahatsızlandı ama toparlandı.

Gençlik yıllarından beri gemi kaptanlığı ve denizlerde çok tecrübeli olan Alfaravi'yi ecel iki Türk gencini kurtardığı sahilde yakaladı.