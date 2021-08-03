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Gündem Libya’dan Türkiye’ye destek mesajı
Gündem

Libya’dan Türkiye’ye destek mesajı

Libya, günlerdir orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye’ye mesaj göndererek dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 12:51:00 -
Libya’dan Türkiye’ye destek mesajı

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Konsey Ofisinden yapılan açıklamaya göre Mişri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'a dayanışma mesajı gönderdi.

Mişri, mesajında, "Ülkenizdeki bazı ormanlarda çıkan yangınlara ilişkin haberleri, büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Bu sıkıntıyla mücadelenizde sizlerle dayanışma halinde olduğumuzu belirtmek isteriz." ifadelerine yer verdi.

"Allah Türkiye'yi her türlü kötülükten muhafaza etsin." ifadelerini kullanan Mişri, yangında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

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