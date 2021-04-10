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Dünya Libya'dan 'Türkiye' açıklaması: Anlaşmaları ele almak için...
Dünya

Libya'dan 'Türkiye' açıklaması: Anlaşmaları ele almak için...

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El-Menfi, Türkiye ile ortak çıkarların yeni dönemde korunacağını vurguladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 23:37:00 -
Libya'dan 'Türkiye' açıklaması: Anlaşmaları ele almak için...

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, ülkesi ile Türkiye'yi birleştiren ortak çıkarların, yakın zamanda göreve gelen Başkanlık Konseyi ve Ulusal Birlik Hükümeti döneminde korunacağını belirtti.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, Başkan el-Menfi tarafından başkent Trablus'taki devlet konuk sarayında düzenlenen törenle kabul edildi ve Libyalı lidere güven mektubunu sundu.

Libya Başkanlık Konseyi Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Menfi, Büyükelçi Yılmaz ile görüşmesinde, yeni Türk Büyükelçisini memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Libya-Türkiye ilişkilerinin derinliğine, kardeşlik bağlarına ve iki ülke arasındaki yakın dostluk ve iş birliğine" vurgu yaptı.

Açıklamada, Menfi'nin, "Libya ile Türkiye'yi birleştiren ortak çıkarların, Başkanlık Konseyi ve Ulusal Birlik Hükümeti döneminde korunacağının altını çizdiği" belirtildi.

Menfi ayrıca, Türk şirketlerinin, ülkedeki kriz nedeniyle durdurulan faaliyetlerini tamamlamak için tekrar geri dönmesini ve yeniden yapılanma projelerine katkıda bulunmasını beklediklerini kaydetti.

Başbakan Dibeybe yarın Türkiye'yi ziyaret edecek

Menfi ayrıca, yarın "üst düzey bir hükümet heyetinin, karşılıklı anlaşmaları ele almak, tartışmak ve iki ülke arasındaki çeşitli alanlarda iş birliğini geliştirmek için" iki günlük resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gideceğini kaydetti.

Libya hükümet kaynaklarına göre de, ziyarette, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve kabinesinden bazı bakanlar bulunacak.

Öte yandan Büyükelçi Yılmaz, güven mektubunu sunduğu görüşmede Menfi'ye, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve Libya halkı için istikrar, ilerleme ve refah dileklerini iletti.

Yılmaz, Türkiye'nin geçmişte Libya'yı güvenlik ve istikrara kavuşması için desteklediği gibi, Başkanlık Konseyi ve Ulusal Birlik Hükümeti'nin çalışmalarına da desteğini sürdürdüğünü vurguladı.

Birleşmiş Milletler öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, ülkede 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

 

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