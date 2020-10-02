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Dünya Libya'dan Türkiye açıklaması
Dünya

Libya'dan Türkiye açıklaması

Libya Dışişleri Sözcüsü Muhammed Kablavi, Birleşmiş Milletler'in, Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasını tescil etmesine ilişkin yaptı. Kablavi, "BM'nin bu anlaşmayı tescil etmesi, anlaşmanın uluslararası hukuka uygun olduğunun kanıtı olmuştur." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 17:05:00 -
Libya'dan Türkiye açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasını tescil etti.

Türkiye'nin Akdeniz'deki elini güçlendiren tarihi anlaşmanın tescil edilmesinin ardından Libya'daki meşru hükümetten ilk açıklama geldi.

Libya Dışişleri Sözcüsü Muhammed Kablavi, BM'nin önemli hamlesine ilişkin önemli ifadeler kullandı.

Birleşmiş Milletler'in tescilin İsrail ile nornalleşmek için sıraya giren Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği Hafter'e de net mesaj olduğunun altını çizen Kablavi, "Hafter'in meşru olmadığı da tescillenmiştir" dedi.

"BM'nin bu anlaşmayı tescil etmesi, anlaşmanın uluslararası hukuka uygun olduğununun kanıtı olmuştur" diyen Muhammed Kablavi, "Libya ile Türkiye arasında hem savaş hem barışta olan işbirliği gelişmekte olan verimli bir süreç olmuştur" ifadelerini kullandı.

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