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Dünya Libya'dan petrol şirketlerine çağrı
Dünya

Libya'dan petrol şirketlerine çağrı

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkesinde istikrarın olduğunu belirterek, uluslararası petrol şirketlerine Libya'daki faaliyetlerine geri dönmeleri çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-04 06:49:00 -
Libya'dan petrol şirketlerine çağrı

Libya hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) başkent Trablus'ta "Petrol ve Gaz Sektörünün Desteklenmesi" temasıyla bir forum düzenledi.

Libyalı çok sayıda bakan ve yetkili ile uluslararası enerji şirketlerinin (İtalyan Eni, Fransız Total, Amerikan ConocoPhillips, İspanyol Repsol, Avusturyalı OMV, Alman Wintershall) temsilcilerinin katıldığı forumda konuşan Başbakan Dibeybe, petrol ve doğal gaz üretiminin artırılmasına katkı sağlayan anlaşmaların etkinleştirilmesi ve yeni anlaşmaların yapılması için Libya hükümetinin NOC'u desteklediğini söyledi.

Dibeybe ayrıca, ülkesinde istikrarın hakim olduğunu kaydederek uluslararası petrol şirketlerine Libya'daki faaliyetlerine geri dönmeleri çağrısında bulundu.

Forumda bankacılık sektörü ve finans kuruluşlarının program ve projelerinin desteklenmesi, Libya'daki özel sektör ile petrol ve gaz sektöründe faaliyet gösteren yabancı şirketler arasında ortaklıkların görüşülmesi hedefleniyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi olan Libya halihazırda günlük 1 milyon 200 bin varile yakın petrol üretiyor.

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