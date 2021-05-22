Libya'dan komşu ülkeye destek: Gerekli tüm adımları atacağız

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, başkent Trablus'u ziyaret eden Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Dibeybe ve Meşişi, Başbakanlık konutunda gerçekleşen heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Libya hükümeti olarak görevi üstlenmelerinden bu yana Libya ve Tunus ilişkilerinde büyük bir ivme yaşandığını kaydeden Dibeybe, iki ülke arasındaki anlaşmaların etkinleştirilmesi için çalışacaklarını söyledi.

Dibeybe, "Tunus tarafı ile kara, deniz ve hava taşımacılığı alanlarında anlaşmalar imzaladık. Zor ekonomik koşullar karşısında Tunus'u yalnız bırakmayacağız ve kardeşlerimize yardım etmek için gerekli tüm adımları atacağız." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede destek olmak için Tunus'un güney bölgesine tıbbi ekipman yardımında bulunacaklarını belirten Dibeybe, Tunus'tan sınır kapılarındaki prosedürlerin kolaylaştırmasını istediklerini sözlerine ekledi.

Tunus Başbakanı Meşişi de, ülkesi ile Libya'yı birleştiren çok şey olduğunu vurgulayarak, "Libya halkını mevcut istikrar yolunda tebrik ediyoruz." dedi.

Libya'nın yeniden inşa sürecine eşlik etmeye tam olarak hazır olduklarını söyleyen Tunus Başbakanı, "Ortak kaderi paylaşılıyoruz ve Tunus'un mevcut sıkıntılarından kurtulması Libya için de faydalı olacak." diye konuştu.

Meşişi, Libya vatandaşlarının Tunus'a girişini kolaylaştıracaklarını ve mülkiyet edinme konusundaki kısıtlamaları kaldıracaklarını da sözlerine ekledi.

İki lider, imzalanan anlaşmaların ayrıntılarına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Tunus Başbakanı Meşişi'nin Trablus ziyareti, Libya Başbakanı Dibeybe'nin daveti üzerine gerçekleşti.