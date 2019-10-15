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Libya'daki UMH güçleri Yermuk Kampı'nı yeniden ele geçirdi

Uluslararası toplum tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı birlikler, Halife Hafter güçleriyle girdiği çatışmanın ardından Yermuk Askeri Kampı'nda kontrolü yeniden sağladı.

15 Ekim 2019 Salı 21:53
Libya'daki UMH güçleri Yermuk Kampı'nı yeniden ele geçirdi

Uluslararası toplum tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, AA muhabirine yaptığı açıklamada başkent Trablus'un güneyinde yer alan ve çatışmaların yaşandığı Yermuk Kampı'nı yeniden ele geçirmek üzere başlatılan operasyonun başarıyla sonuçlandığını söyledi. 

Mecei, UMH birliklerinin Yermuk Askeri Kampı ve El-Hilatat Caddesi üzerinde kontrolü yeniden sağladığını belirterek, operasyon kapsamında Hafter güçlerine ait 6 zırhlı aracın da kullanılmaz hale getirildiğini kaydetti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 21:53
  1. Halife Hafter
  2. Libya
  3. UMH
  4. Yermuk kampı
  5. Anadolu Ajansı

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