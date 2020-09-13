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Aktüel Libya'daki protestolarda Hafter milisleri göstericilere ateş açtı: 1 ölü
Aktüel

Libya'daki protestolarda Hafter milisleri göstericilere ateş açtı: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2020-09-13 22:56:57 -
Libya'daki protestolarda Hafter milisleri göstericilere ateş açtı: 1 ölü

TRABLUS (AA) - Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in kontrolündeki Merc kentinde, ağırlaşan yaşam şartlarını protesto etmek isteyen göstericilere milisler tarafından ateş edilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Libya El-Ahrar kanalı, Bingazi ve Merc kentlerinde dün sokaklara çıkan göstericilerin başta elektrik kesintileri olmak üzere yolsuzluk, hayat pahalılığı, maaşların ödenmemesi ve su kesintileri gibi ağırlaşan yaşam şartlarını protesto ettiğini aktardı.

Kanalın, Libya Suç İzleme Örgütünden naklettiği bilgiye göre, Hafter milislerinin Merc kentindeki göstericilere ateş açması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Bingazi kentinde yaşanan gösterilerde ise herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı ifade edildi.

"February" kanalı ise Hafter milislerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari'nin açıklamalarına dayandırdığı haberde, Bingazi'de gece gösteri yapılmasının yasaklandığını duyurdu.

"February" kanalı, dün gece saatlerinde Bingazi, Merc ve Beyda kentlerinde sokağa çıkan göstericilere ateş açılması sonucu 5 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

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