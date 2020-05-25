Libya'daki gelişmeler sonrası Yunan profesörün Türkiye sözleri stüdyoda buz kesti

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Libya ordusu, Rus kökenli olan darbeci General Halife Hafter'e milislere karşı son dönemlerde büyük zaferler elde etti.

Türkiye'nin verdiği desteğin ardından Libya'da değişen rolleri değerlendiren Yunanistanlı profesör İonnis Mazis, Türkiye'nin bölgedeki gücüne dikkat çekerek ülkesine eleştirilerde bulundu.

"Türkiye’nin bir programı var ve o program şu an baya iyi gidiyor" diyen Mazis, Libya'da kritik öneme sahip Vatiyye Askeri Hava Üssü'nü ele geçirilmesinin ardından o üssün nasıl kullanılması gerektiğine ilişkin konferanslar yapıldığını söyledi.

"Libya’daki Türkiye gücünün varlığı..."

"Biz Yunanistan olarak şunu anlamalıyız" ifadelerini kullanan Yunan profesör, Libya’daki Türkiye gücünün varlığının tüm Akdeniz için kilit mesele olduğunu vurguladı.

Ülkesine eleştirilerde bulunan İonnis Mazis, "Bizim henüz anlamadığımız şey bu. Oranın uzak bir yer olduğu ve bizim orada işimiz olmadığını düşünüyoruz" dedi.