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Dünya Libya'daki geçici hükümetin belirlenmesine BM'den açıklama
Dünya

Libya'daki geçici hükümetin belirlenmesine BM'den açıklama

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'da seçimlere kadar ülkeyi yönetecek yeni geçici yönetimin belirlenmesini memnuniyetle karşılanırken, bunun bir dönüm noktası olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 03:51:00 -
Libya'daki geçici hükümetin belirlenmesine BM'den açıklama

Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun geçici yönetimi belirlemesinden memnuniyet duyan BMGK, 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlere kadar geçici yönetime hızlı bir şekilde yeni kapsayıcı bir hükümet oluşturması ve kapsamlı bir ulusal uzlaşma süreci başlatması çağrısı yaptı.

Libya'daki tüm taraflara 23 Ekim 2020'de varılan ateşkes anlaşmasına uyulması çağrısında da bulunan BMGK, tüm yabancı güçlerin ve paralı askerlerin gecikmesizin ülkeden ayrılması gerektiğini belirtti.

Libya'ya uygulanan silah ambargosuna uyulması çağrısı da yapan Konsey, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten ise Libya'ya gönderilecek ateşkes denetleme mekanizmasının görevleri ve boyutu ile ilgili önerileri beklediğini bildirdi.

BM öncülüğünde İsviçre'nin Cenevre kentinde toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçildi.

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