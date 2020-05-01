  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Libya'daki darbeci Hafter sivilleri vurdu: Ölü ve yaralılar var

Libya'daki eli kanlı darbeci Hafter'e bağlı milislerin Trablus'un güneyindeki sivil bölgelere düzenlediği roketli saldırıda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 14:31:00 - 2020-05-01 14:52:34
Libya'daki darbeci Hafter sivilleri vurdu: Ölü ve yaralılar var

Libya'da üst üste ağır darbeler alan darbeci Hafter'e bağlı güçler ne yapacağını şaşırdı. Sık sık sivilleri hedef alan Hafter güçleri bugün de Trablus'un güneyine roketli saldırı düzenledi. Saldırıda çok sayıda sivil yaralanırken, ölüler olduğu belirtiliyor.

Geceden beri ağır darbeler

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı silahlı birliklerin sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, Öfke Volkanı Operasyonunun sosyal medyadaki sayfasından yaptığı açıklamada, "Hava kuvvetleri, terörist Hafter milislerine ikmal sağlayan bir yakıt tankeri ile ağır silahların monte edildiği iki askeri aracı hedef aldı." ifadesini kullandı.

Sebha kenti Hafter'den desteğini çekmişti

Libya'nın Sebha kenti sakinleri ortak bir açıklama yaparak, darbeci Hafter'den desteklerini çektiklerini ve UMH meşrü hükümetine destek vereceklerini duyurmuştu. Açıklamada, "Libya halkının ısrarla reddetmesine rağmen ülkeye bir Mısır tecrübesi yaşatılmaya çalışıyor" ifadelerini kullanan Sebhalılar, UMH'nin BM tarafından da tanındığına dikkat çektiler. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada da Libya'daki ölümlerden Hafter'in sorumlu olduğunun altı çizildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı