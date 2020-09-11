Libya’da yenilen Rusya, Suriye’de saldırıya geçti

Göksel Çağlav Ankara

Rejim güçleri, İranlı milislerin de desteği ile İdlib’in güneyindeki Kefer Avid kasabasını topçu atışları ile vurdu. TSK ve TSK destekli Suriye Milli Ordusu, saldırıların gerçekleştiği bölgelere misliyle karşılık verdi. İdlib’in güneyindeki Fıteyra hattında sızma girişiminde bulunan rejim güçleri de geri püskürtüldü. Bölgedeki gelişmeleri Akit’e değerlendiren uzmanlar Suriye ile bölgedeki devletlerin Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimi fırsata çevirmeye çalıştığını söyledi. Güvenlik ve Strateji uzmanı, yazar Dr. İmbat Muğlu, “Babasından aldığı yarım asırlık diktatörlüğünü sürdürebilme pahasına halkının 1 milyondan fazlasını yok etmiş cani Esed’in zulmüne Türkiye’den başka kimsenin ses çıkarmadığını Suriyeliler de dile getiriyor. Artık bölge halkı Türkiye’siz bir Suriye’nin geleceğine inanmıyor” derken ASSAM yöneticisi emekli albay Ersan Ergür, “Rusya, Doğu Akdeniz’de Suriye kıyı şeridi boyunca elde edeceği doğal gaz ve petrol aktarımını Türkiye üzerinden Avrupa’ya yapmak istiyor. Ancak Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de stratejisi buna engel. Böyle olunca Rusya hem Libya hem de Doğu Akdeniz geri adım atmayarak birden fazla cephede mücadele eden Türkiye’nin bölgedeki etkinliğini azaltmak için İran’ı kullanıyor” dedi.

Emekli Hava Albay Mustafa Hacımustafaoğulları ise, Rusya’nın Libya’da Türkiye’ye veremediği cevabı Suriye’de, İran ve rejim üzerinden vermeye çalıştığını savundu.