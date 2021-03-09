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Dünya Libya’da yeni hükümet 27 bakanlıktan oluşacak
Dünya

Libya’da yeni hükümet 27 bakanlıktan oluşacak

Libya’daki Geçici Yürütme Otoritesi, güven oylaması için Sirte’de toplanması planlanan meclise sunmadan önce, 27 bakanlıktan oluşan geçici hükümetin yapısını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 10:27:00 -
Libya’da yeni hükümet 27 bakanlıktan oluşacak

Hükümetin yapısı, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’nin basın ofisinden yapılan paylaşımla duyuruldu. Yapılan açıklamada “güvenlik ve ekonomik aşamadaki hassasiyet ve zorlukların göz önüne alınarak, hükümet içerisindeki çoğu bakanlığın değiştirilmeden korunduğu” belirtildi.

27 bakanlığa sahip hükümet yapısıyla Libya’da en geniş coğrafi katılımın sağlanmaya çalışıldığı belirtilen açıklamada, “Hükümetin öncelikleri vatandaşlara verilen hizmetlerin iyileştirilmesi, devlet kurumlarının bir araya getirilmesi ve geçiş sürecini seçimleri başarıyla gerçekleştirerek sona erdirmektir” denilirken güven oylaması için 8 Mart’ta Sirte’de toplanması planlanan Tobruk ve Trablus’taki milletvekillerinin oluşturduğu meclis genel kuruluna sunulacağı belirtildi.

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