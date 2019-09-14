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Libya'da UMH güçleri Hafter'in ana operasyon merkezini vurduğunu açıkladı

Libya'da uluslararası meşruiyete sahip UMH güçleri, General Halife Hafter'in Cufra Hava Üssü'ndeki ana operasyon merkezini vurarak tamamen kullanılamaz hale getirdiğini, olayda 6 yabancı subayın da öldüğünü açıkladı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 07:47
Libya'da UMH güçleri Hafter'in ana operasyon merkezini vurduğunu açıkladı

Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri, General Halife Hafter'in Cufra Hava Üssü'ndeki ana operasyon merkezini vurarak tamamen kullanılamaz hale getirdiğini, olayda 6 yabancı subayın da öldüğünü açıkladı.

UMH Askeri Sözcüsü Muhammed Kununu, 'Burkan el-Gadab' operasyonu basın merkezinin resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, UMH'ye ait uçakların gece Hafter'e bağlı güçlerin kullandığı ve içinde bölge ülkelerinden yabancı subayların da bulunduğu Cufra Hava Üssü'ndeki ana operasyon merkezini bombaladığını duyurdu.

Kanunu, bombardıman neticesinde operasyon merkezinin tamamen kullanılamaz hale geldiğini ve merkezde bulunan 6 yabancı subayın öldüğünü bildirdi.

UMH uçaklarının cuma sabahı Cufra Hava Üssü'ndeki karadan havaya 3 füze bataryasını da vurduğunu aktaran Kanunu, söz konusu operasyonun Birleşik Arap Emirlikleri BAE'ye ait SİHA'ların Misrata'daki Havacılık Akademisini hedef almasının karşılığı olarak nitelendirdi.

BAE resmi haber ajansının genelkurmay başkanlığına dayandırdığı haberinde, 6 askerinin operasyon sahasındaki bir araç kazasında yaşamını yitirdiği duyurulmuş, ancak kazanın nerede olduğunda dair bilgi paylaşılmamıştı.

Bu arada Hafter güçlerine ait Facebook sayfasından yapılan açıklamada, "UMH güçlerinin saldırısı sonucu başkentin güneydoğusunda yer alan Terhune 9. Tugayı Komutanı Albay Abdulvahhab el-Makri, destek güçleri komutanlarından Yüzbaşı Muhsin el-Kani ile asker Abdulazim el-Kani'nin ölümü nedeniyle taziyelerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Terhune 9. Tugayı Hafter saflarında yoğun biçimde savaşan milis gruplardan oluşuyor.

Libya'daki meşru yönetim, BAE'yi, ülkede toprak ele geçirmek için yıllardır sürdürdüğü silahlı girişimde Hafter'e destek vermekle suçluyor.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

 

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 07:47
  1. El-Cufra hava üssü
  2. Libya
  3. UMH
  4. General Halife Hafter
  5. Anadolu Ajansı

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