Libya'da TSK'nın eğittiği askerler göreve başladı!

Libya ve Türkiye'nin askeri alandaki iş birliği hız kesmeden devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadele kapsamında eğitim verdiği öğrenciler mezun oldu.

Eğitime tabi tutulan Libya ordusuna bağlı Terörle Mücadele Gücü mensubu 90 öğrenci için Hums kentinde, Terörle Mücadele karargahında mezuniyet töreni düzenlendi.

Libya ordusunu uluslararası standartlara taşıma amacıyla TSK Libya Görev Grubu Komutanlığı personeli tarafından verilen temel ve ileri seviye eğitimler 6 ve 12 hafta sürdü.

Terörle Mücadele Gücü Komutanı General Muhammed Zeyn, Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Rıza Abdullah İsa, Libyalı askeri yetkililer ve Türkiye'nin Libya Görev Grubu Komutanlığı'nın komuta kademesi törende hazır bulundu.

“Çalışmalar kolay sağlanmadı”

Terörle Mücadele Gücü Komutanı General Muhammed Zeyn, askeri öğrencilerin bu eğitimler sonucu ulaştıkları beceri seviyesinin son derece yüksek olduğunu, çalışmaların kolaylıkla sağlanmadığını söyledi.

“Türkiye'nin katkıları büyük”

General Zeyn, bu başarıda Türkiye'nin katkılarına da vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Türk tarafının bu başarıda çok çok büyük rolü bulunuyor. Türk ve Libyalı uzman eğitimcilerin çabalarının sonucunda bu gerçekleşti. Verilen eğitimler neticesinde askeri neferlerin becerisi çok gelişecek ve daha iyi seviyeye gelecekler.

"Başka eğitimler için anlaştık"

Eğitimlerden sorumlu birimlerle yaptığımız görüşmeler neticesinde, ileri seviye başka eğitim programları da gerçekleştirmek için anlaştık."

2019’da imzalamıştı

Türkiye ve Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla 27 Kasım 2019'da, mutabakat muhtırası imzalanmıştı.

Öğrenciler eğitim gösterisi sergiledi

Tören Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Libya ulusal marşının okunmasıyla başladı.

Ardından aralarında kadın askerlerin de bulunduğu eğitim alan öğrenciler hünerlerini sergiledi.

İki ülke arasındaki mutabakat muhtırası çerçevesinde verilen, mekanik nişancılık ve atış eğitimi, tek er muharebe, komando muharebe, meskun mahallerde muharebe ve koruma eğitimlerini başarıyla tamamlayan Libyalı askerler, tören alanında gösteriler yaptı.

Koruma eğitimi kapsamında, korunan şahsın araçlı ve yaya intikali esnasında meydana gelebilecek tehlikelere karşı uygulanacak hareket tarzlarını icra eden askerler, muharebe sahası olarak belirlenmiş ve tehdit olarak değerlendirilen bir odaya baskın düzenledi.

Askerler, sis atarak ve ‘baş sallama ve omuz sıkma’ metodunu kullanarak odayı temizledi.

Büyük alkış topladı

Ayrıca eğitim merkezindeki kuleden örümcek, kaplan, kalça ve hücum metodu, helikopter ve fast drop tekniği ile inişler gerçekleştirildi. Askerlerin performansları büyük alkış topladı.

Diplomaları verildi

Törenin sonunda Libyalı ve Türk askeri komuta kademesi, öğrencilere diplomalarını verdi. Marş eşliğindeki geçit töreniyle kapanış yapıldı.