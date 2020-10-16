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Aktüel Libya'da Trablus ile Bingazi arasındaki ticari uçuşlar 23 Ekim'de başlıyor
Aktüel

Libya'da Trablus ile Bingazi arasındaki ticari uçuşlar 23 Ekim'de başlıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-16 23:03:04 -
Libya'da Trablus ile Bingazi arasındaki ticari uçuşlar 23 Ekim'de başlıyor

TRABLUS (AA) - Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin saldırıları nedeniyle bir yılı aşkın süredir yapılamayan Trablus ile Bingazi arasındaki ticari uçuşlar yeniden başlıyor.

Libya hava yolu şirketi Afriqiyah Airways yetkilisi Milad el-Hecrasi, Libya Panorama televizyonuna yaptığı açıklamada, bir yılı aşkın süredir yapılamayan Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havalimanı ile Bingazi'deki Benina Uluslararası Havalimanı arasındaki ticari uçuşların 23 Ekim'de başlayacağını belirtti.

Hecrasi, her iki havalimanında da gerekli bakım ve çalışmaların tamamlandığını kaydetti.

Bir yılı aşkın süredir yapılamayan Trablus-Bingazi uçuşları bugün başlamıştı. Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havalimanı'nda kalkan bir uçak Bingazi'deki Benina Uluslararası Havalimanı'na inmişti.

Ülkenin en büyük ikinci kenti Bingazi'de bulunan Benina Uluslararası Havalimanı, Hafter'in Nisan 2019'da başkent Trablus'a başlattığı saldırılarla eş zamanlı olarak kapatılmıştı.

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