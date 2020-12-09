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Dünya Libya'da tehlikeli hamle! Haçlı uşakları rahat durmuyor
Dünya

Libya'da tehlikeli hamle! Haçlı uşakları rahat durmuyor

Libya ordusu, darbeci Halife Hafter'e bağlı ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin, Sirte ile Cufra bölgesine silah ve paralı asker sevkiyatı yaptığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 22:28:00 -
Libya'da tehlikeli hamle! Haçlı uşakları rahat durmuyor

Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü Abdulhadi Dırah, yaptığı açıklamada, Hafter güçlerinin bölgeye silah ve paralı asker sevkiyatının sürdüğünü söyledi.

Kargo uçaklarıyla silah nakli yaptılar

Dırah, silah taşıyan bir askeri kargo uçağının, Sirte kentine bağlı Gırdabiyye Hava Üssüne indiğini belirtti.

11 Araçlık konvoyla paralı asker sevk ettiler

Sözcü Dırah ayrıca, ülkenin doğusundan Cufra kentine de 11 araçlık konvoyla Suriyeli paralı asker sevkiyatı yapıldığını kaydetti.

Libya'nın orta-kuzey kesimindeki Sirte kenti ve orta kesiminde kalan Cufra bölgesi, Birleşmiş Milletler nezdinde meşru hükümete bağlı ordu birlikleri ile darbeci Hafter güçlerinin askeri temas noktası durumunda.

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