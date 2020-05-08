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Aktüel

Libya'da sokağa çıkma yasağı 10 gün uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-08 10:10:31 -
Libya'da sokağa çıkma yasağı 10 gün uzatıldı

TRABLUS (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kontrol ettikleri bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağını bugünden itibaren 10 gün uzatma kararı aldı.

UMH'den yapılan yazılı açıklamaya göre, sokağa çıkma yasağı yerel saatle 18.00-06.00 arasında uygulanacak.

Karar, giyim ve ayakkabı mağazaları dahil olmak üzere tüm çarşı ve alışveriş merkezlerinin, halka temel hizmet sağlamayan tüm dükkanların kapalı kalmasını kapsıyor.

Libya'da daha önce alınan kararla yerel saatle 18.00-06.00 arasında uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının kapsamı 30 Mart'ta 14.00-07.00 olarak yeniden düzenlenmişti. Son olarak nisan sonunda 10 gün daha 18.00-06.00 arasında kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanması kararlaştırılmıştı.

Libya'da Kovid-19 vaka sayısı 64, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3, iyileşen hasta sayısı ise 24 olarak açıklanmıştı.

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