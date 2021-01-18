Libya’da Siyonist tezgâh bozuldu!

Muhammet Kutlu Ankara

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin kontrolündeki Trablus’ta bulunan Libya Arşiv ve Tarihsel Araştırmalar Merkezi’nin, Suudi Arabistan’ın başını çektiği bir Siyonist tezgâhla taşınmasına yönelik kurulan oyun bozuldu. Akit’in 11 Ocak Pazartesi günü “Libya arşivlerine Siyonist tuzak” başlığı ile konuyu gündeme getirmesi sonrasında Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Maliye Bakanlığı’ndan, Ulusal Arşiv ve Tarih Araştırmaları Merkezi binasının kira ücretlerinin ödenmesi için bir koordinasyon mekanizması oluşturmasını istedi. Vakfın tahliye edilmesini istediği arşiv merkezinin taşınmasının ise içinde bulunulan kargaşa ortamında mümkün olmayacağı bildirildi.

Libya’nın “kozmik oda kumpası” önlendi!

Köroğlu Türkleri ve vatansever Libyalıların oluşturduğu sivil toplum kuruluşlarının baskıları sonuç verirken, Libya Başsavcılık Soruşturma Dairesi’nin anlaşmazlığın çözümü için soruşturmasını tamamlamasına kadar merkezin İçişleri Bakanı Fethi Başağa’ya bağlı güçler tarafından korunması kararlaştırıldı. Böylece arşiv merkezinde bulunan 27 milyonu aşkın (Yirmi yedi milyon, üç yüz seksen bin on bir) kritik belgenin taşınma sırasında karanlık ellerce ele geçirilmesinin önüne geçilmiş oldu. Osmanlı döneminden itibaren tutulan tüm kayıtların ve resmi belgelerin saklandığı arşiv merkezi, İtalya başta olmak üzere batılı sömürgeci güçlerin katliamları ve ülkeyi nasıl soyduklarına ilişkin kozmik nitelikteki belgeler nedeniyle büyük önem taşıyor. Libya’da önlenen kumpas, Türkiye’de kozmik odayı basıp belgeleri yurtdışındaki sahiplerine kaçırmaya kalkan FETÖ’nün “Kozmik Oda kumpası”na benzerliğiyle de dikkat çekiyor.

Tezgâhın arkasındaki Suudiler rahatsız oldu!

Öte yandan, Libya’da “kozmik oda kumpası” kurulmaya çalışıldığı sırada hiç sesi çıkmayan Suudiler, tezgâhın bozulmasıyla birlikte Türkiye’ye iftira atarak rahatsızlığını ortaya koydu. Suudi Ukaz Gazetesi, “Türkiye’nin Libya Ulusal Arşiv ve Tarih Araştırmaları Merkezindeki el yazması eserleri ele geçirmeye çalıştığı” iddiasını gündeme taşıdı. Ancak, Libya Vakıflar Genel Müdürlüğü Sözcüsü Yusuf Zarti, “Bu söylentiler tamamen yanlış ve asılsızdır” ifadeleriyle Suudilerin iddiasını yalanladı. Ulusal Arşiv Merkezi binasının Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı olduğunu kaydeden Zarti, kiranın talep edilmesinin 2009’dan itibaren uygulanan yasal bir prosedür olduğunu kaydetti.