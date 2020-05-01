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Dünya

Libya'da sıcak gelişme... Darbeci Hafter bombardımana tutuldu

Libya hükümetine bağlı hava kuvvetleri, Hafter milislerine ikmal yapan bir yakıt tankeri ile ağır silahların monte edildiği iki askeri aracı vurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 13:13:00 - 2020-05-01 13:33:00
Libya'da sıcak gelişme... Darbeci Hafter bombardımana tutuldu

Libya Hükümeti, gece geç saatlerde de başkent Trablus’un güneyinde bulunan darbeci Hafter milislerine ait askeri bir konvoya 6 hava saldırısı düzenlediklerini duyurmuş, operasyonun Mersit Vadisi yakınındaki Kariyyat ve Nesme bölgeleri arasındaki bir yola düzenlendiği belirtilmişti.

Son dönemde hükümet güçleri, darbeci Halife Hafter'e bağlı silahlı milislere karşı başlattığı operasyonlarda büyük başarılar elde ediyor. Hezimete uğrayan Hafter'e bağlı milisler başkent Trablus'un çevresinde ellerinde tuttuğu çok sayıda noktayı terk etmek zorunda kalıyor.

BM: Hafter milisleri sivillerin öldürülmesinden sorumludur

Ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilciliği (UNSMİL), 2020'nin ilk çeyreğinde ülkede 64 sivil ölümü ve 67 sivilin de çeşitli şekilde yaralanmasında sorumluluğun Hafter'e bağlı milislerde olduğunu bildirdi.

UNSMİL tarafından yapılan açıklamada, geçen yılın son çeyreğine göre sivil ölümlerinde bu yılın aynı döneminde yüzde 45 artış yaşandığı kaydedildi.

Açıklamada, siviller arasındaki can kayıplarının en önemli sebepleri alandaki çatışmalar, öldürme hedefli operasyonlar, hava saldırıları ve patlayıcı maddeler şeklinde sıralandı.

Sivillerden 64 kişin ölümüne, 67 kişinin de yaralanmasına yol açtığı belirtilen saldırıların belgelendiği ifade edilen açıklamada, bunun sorumluluğunun Hafter'e bağlı milislerde olduğu ve ayrıca sivil yerleşim bölgelerine gelişigüzel top atışları, füze saldırıları düzenledikleri belirtildi.

Açıklamada, çekişen tüm taraflara derhal tüm askeri operasyonları durdurmaları ve Kovid-19'la mücadele için yönetimlere fırsat verilmesi çağrısı yapıldı.

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