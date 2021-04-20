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Dünya Libya'da petrol krizi! Günlük 280 bin varil düşüş yaşanacak
Dünya

Libya'da petrol krizi! Günlük 280 bin varil düşüş yaşanacak

Merkez Bankası'nın Liman bütçesini harcamayı reddetmesi nedeniyle, Tobruk kentindeki Harika Limanı'ndan ham petrol sevkiyatı durdu.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 11:46:00 -
Libya'da petrol krizi! Günlük 280 bin varil düşüş yaşanacak

Libya Ulusal Petrol Kurumu, Tobruk'taki Harika Limanı'nda mücbir sebep durumundan dolayı 19 Nisan'dan itibaren ham petrol yükleme işlemlerinin askıya alındığını duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada, Merkez Bankası'nın Liman bütçesini harcamayı reddetmesinden dolayı ham petrol yükleme işlemlerinin askıya alındığı belirtildi.

Başta kendisine bağlı el-Halic el-Arabi Petrol Şirketi olmak üzere bazı şirketlerin borçlarında aşırı yığılma olduğuna işaret eden açıklamada, Merkez Bankası'nın aylar boyunca petrol sektörüne bütçelerinin kullanımını açmadığını böylece limanın mali ve teknik sorumluluklarını yerine getirme gücünü yitirdiği vurguladı.

Ayrıca açıklamada, bu durumdan dolayı ülkede ham petrol üretiminde günlük 280 bin varil düşüş olacağı kaydedildi.

 

 

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