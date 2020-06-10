Libya’da petrol gelişmesi! İtalya ile tüm akışı kestiler
Libya'nın başkenti Trablus'un batısında yer alan Melita'da bulunan petrol ve gaz tesisine baskın düzenlendi.Baskında İtalya'ya gaz akışı kesildi.
Libya'nın batısında silahlı grupların bir petrol ve gaz tesisini basıp İtalya'ya gaz akışını kestiği ifade edildi.
Libya'nın başkenti Trablus'un batısında silahlı gruplar bir petrol ve gaz tesisini bastı.
Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, Trablus batısındaki Melita'da bulunan bir tesise kimliği bilinmeyen silahlı gruplar tarafından baskın düzenlendi.
Baskında tesis ele geçirilirken, İtalya'ya gaz akışının da durdurulduğu belirtildi.
Libya gazını İtalya'ya taşıyan Yeşil Akım gaz hattı bölgede bulunuyor.
Baskının hangi grup tarafından düzenlendiği bilinmiyor.
Bölge kaynakları baskının, tesisi koruyan milis gruplar tarafından, bu koruma karşılığında ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle gerçekleştirildiğini öne sürüyor.
Melita gaz ve petrol tesisinin konumu: