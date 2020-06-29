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Dünya

Libya'da oyunları bozulan Macron, beyin travması yaşıyor! Türkiye'ye küstah suçlama

Fransız Cumhurbaşkanı Macron’un Türkiye’yle ilgili küstah sözlerde bulundu. Libya'daki oyunları bozulunca beyin travması yaşayan Macron, Türkiye'nin Libya'yı istikrarsızlaştırdığı iftirasını atarak suçlamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-29 22:22:00 -
Libya'da oyunları bozulan Macron, beyin travması yaşıyor! Türkiye'ye küstah suçlama

Başbakan Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Berlin yakınlarındaki Meseberg Şato'sunda biraraya geldi. Berlin’in 70 kilometre kuzeyinde ve Alman hükümetinin resmi devlet konukevi olarak kullandığı şatodaki görüşmeye Fransız Cumhurbaşkanı Macron’un Türkiye’yle ilgili küstah sözleri damga vurdu.

Basın toplantısının sonunda Libya konusunda gelen bir soruyu yanıtlayan küstah Fransa Cumhurbaşkanı Türkiye’ye yönelik asılsız suçlamalarda bulundu.

Macron, Cumhurbaşkanlığına seçildiği 2017 yılından bu yana, Libya’daki iç savaşı sona erdirmek için çaba gösterdiğini söyleyen Macron, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Başbakanı Fayez al-Saraç ile Libya'nın doğusundaki darbeci Hafter’i biraraya getirebilen tek lider olduğunu, ayrıca Merkel’in inisyatifiyle Berlin’de geçen Ocak ayında gerçekleşen Barış Konferansı’na da destek verdiğini iddia etti.

Türkiye'yi hedef aldı

 

"Libya’da istikrar, barış ve demokrasi istiyoruz" diyen Macron, ülkedeki durumdan Rusya ve Türkiye’nin payı olduğunu öne sürdü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le telefonda görüştüğünü aktaran Macron, Rus liderin de Libya'da çatışmaların durdurulması ve siyasi görüşmelerin yeniden başlatılmasını istediğini, ayrıca Rus paralı askerlerin Hafter’le birlikte faaliyet göstermesine sert tepki gösterdiğini iddia etti.

Libya'daki istikrarı Türkiye bozuyormuş

Haddini aşan Macron, Türkiye’nin bölgedeki askerleri ve gemileriyle istikrarı bozduğunu, Berlin Konferansı’nda alınan kararlara uymadığını ve Suriye’den muhalif güçleri Libya’ya gönderdiğini iddia etti. Muhaliflerin gönderilmesini "Avrupa ve Libya’nın komşu ülkeleri açısından bir tehdit ve kabul edilemez bir durum" olarak niteleyen Macron, "Bir NATO ülkesi olan Türkiye’nin tavrı tarihi açıdan suç teşkil ediyor" şeklinde konuştu.

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