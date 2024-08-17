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Dünya Libya'da ortalık karıştı: Olağanüstü hal ilan edildi!
Dünya

Libya'da ortalık karıştı: Olağanüstü hal ilan edildi!

Yeniakit Publisher
2024-08-17 11:22:00 -
Libya'da ortalık karıştı: Olağanüstü hal ilan edildi!

Libya hükümeti, ülkenin güneybatısında etkili olan sel felaketiyle mücadele için "olağanüstü hal" (OHAL) ilan edildiğini açıkladı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, OHAL ilan edilerek, selden etkilenen bölgelerde saha hizmetlerinin yönetildiğini belirtti.

SEL FELAKETİ NEDENİYLE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Dibeybe, "Hayat kurtarmak, yardımları ulaştırmak ve selden etkilenenlerin uğradığı zararı gidermek için belediyelerle birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Libya'nın doğusundaki "hükümetin Başbakanı" Hammad da yine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sel felaketi nedeniyle "olağanüstü hal" ilan ettiklerini duyurdu.

BAŞBAKAN TALİMAT VERDİ

Hammad, acil durum komitesi kurarak Gat şehri ve çevresinde müdahalenin ivedilikle yapılması, bölgedeki kötü hava şartlarına karşı her türlü tedbirin alınmasını istedi.
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Libya'da Dibeybe ve Hammad, 12 Ağustos'ta ülkenin güneydoğusundaki Kufra kentindeki aşırı yağışların neden olduğu sel felaketiyle mücadele için gerekli imkanların seferber edildiğini duyurmuştu.

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