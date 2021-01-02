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Aktüel Libya'da Misrata Havaalanı uçuşlara yeniden başladı
Aktüel

Libya'da Misrata Havaalanı uçuşlara yeniden başladı

Yeniakit Publisher
2021-01-02 16:04:20 -
Libya'da Misrata Havaalanı uçuşlara yeniden başladı

TRABLUS (AA) - Libya'nın Misrata kentindeki uluslararası havaalanı, 5 aylık aradan sonra uçuşlara yeniden başladı.

Havaalanı yönetiminin yaptığı açıklamada, ilk uçuşun dün Libya'nın özel bir havayolu şirketi ile Tunus'a yapıldığı belirtildi.

Havaalanı Müdürü Adil Gazit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaalanının geliştirilmesi ve yolcu salonunun yenilenmesi için Türk şirketi Albayrak Holding ile görüşmekte olduklarını kaydetti.

Havaalanında geçen yıl 4 Ağustos'ta kaza sonucu çıkan yangın nedeniyle hava trafiği durdurulmuştu.

Misrata, başkent Trablus ve Bingazi'nin ardından Libya'nın üçüncü büyük kenti durumunda.



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