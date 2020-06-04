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Dünya

Libya'da kritik gelişme! Hafter'e bir darbe daha

Libya ordusu, başkent Trablus'un güneyinde bulunan Ayn Zara ve Vadi er-Rebi bölgelerini darbeci Hafter milislerinden geri aldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 09:31:00 - 2020-06-04 09:59:14
Libya'da kritik gelişme! Hafter'e bir darbe daha

Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kanunu, yaptığı yazılı açıklamada, ordu birliklerinin Trablus'un güneyindeki Ayn Zara ve Vadi er-Rebi bölgelerinden Hafter milislerini çıkardığını ve bu bölgelerde tamamen kontrolü sağladıklarını duyurdu.

Yaklaşık bir yıl önce başkente saldırı emri veren darbeci Hafter'e bağlı milisler, son dönemde Libya ordusu karşısında üst üste kayıplar yaşıyor.

Libya ordusu, Trablus'un güneyindeki geniş bir bölgeyi Hafter milislerinden arındırdıktan sonra dün milislerin işgalindeki stratejik öneme sahip Trablus Uluslarası Havalimanı'nı geri aldıklarını duyurmuştu.

Libya son durum haritası 2020
Libya son durum haritası 2020

Dünya

Libya son durum haritası 2020

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