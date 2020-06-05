Libya'da kritik gelişme duyuruldu
Libya'daki Beni Velid şehri Belediye Başkanı, Hafter milislerinin kenti terk ettiğini duyurdu.
Libya'daki Beni Velid şehri Belediye Başkanı, Hafter milislerinin kenti terk ettiğini duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
Libya'daki Beni Velid şehri Belediye Başkanı, Hafter milislerinin kenti terk ettiğini duyurdu.
Libya'daki Beni Velid şehri Belediye Başkanı, Hafter milislerinin kenti terk ettiğini duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
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