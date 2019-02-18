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Libya'da kaçırılan işçiler serbest bırakıldı

Libya'nın Zaviye kentinde silahlı bir grup tarafından kaçırılan Tunuslu işçilerin serbest bırakıldığı bildirildi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 09:24
Libya'da kaçırılan işçiler serbest bırakıldı

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, perşembe günü Zaviye yakınlarında silahlı bir grup tarafından kaçırılan 14 Tunuslu işçinin serbest bırakıldığı ifade edildi.

Zaviye Emniyet Müdürlüğü'nde bulunan işçilerle irtibata geçildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, olayın çözülmesi için daha önce girişimde bulunan Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi'nin Libyalı mevkidaşı Muhammed Tahir Seyyale ile telefonda görüştüğü, Libya makamları ve Trablus'taki Ulusal Mutabakat hükümetine teşekkür ettiği belirtildi.

Tunus yerel basınında cuma günü, Zaviye'de silahlı bir grubun 12'si petrol rafinerisinde çalışan 14 Tunuslu işçiyi kaçırdığı haberi yer almıştı. Silahlı grubun bu eylemi, bir Libyalıya Tunus'ta hapis cezası verilmesine tepki olarak gerçekleştirdiği bildirilmişti.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 09:24
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