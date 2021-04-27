Libya'da hareketlilik! Rusya ile harekete geçtiler
Libya'da darbeci Hafter ve Rus paralı askerler safında hareketlilik olduğu bildirildi.
Trablus merkezli yönetime bağlı askeri kaynakların açıklamasında, Hafter güçlerinin Trablus'un güneyinde askeri hareketlilik içinde olduğu belirtildi.
'Öfke Volkanı Operasyon Odası' basın ofisi tarafından yapılan açıklamada, Trablus'un güneyindeki Şuveyrif bölgesinde Rus paralı askerlerle Hafter güçlerinden oluşan askeri konvoyun tespit edildiği kaydedildi.
Konvoyun 63 askeri araç ve mühimmat yüklü 3 kamyondan oluştuğu belirtilen açıklamada, Rus yapımı Pantsir-S1 tipi hava savunma sisteminin de konvoyda yer aldığı bildirildi.
Ofis tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen askeri hareketliliğin Cenevre'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite Toplantıları sonucu imzalanan anlaşmaya aykırı olduğu vurgulandı.