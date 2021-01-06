Libya'da Hafter'in Türkiye tehdidi sonrası flaş gelişme!

Darbeci Hafter'in Türkiye'yi hedef alan açıklamalarının ardından Türkiye, Libya, Rusya ve Mısır arasında daha önce görülmemiş bir şekilde yoğun toplantıların gerçekleştiğini belirten uzmanlar, 4 ülkenin Libya sahasında dengeleri yeniden kurduğuna işaret etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Hafter'in savaşa çağrısı yaptığı ve Libya'daki Türk güçlerini hedef almakla tehdit ettiği konuşmasından bir gün sonra Mısır Dışişleri Bakanı'nı aradı.

Bunu, Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığındaki üst düzey bir Türk askeri heyetinin Trablus'a yaptığı ziyaret izledi. Bakan Akar, Hafter güçlerini Libya'daki Türk kuvvetlerine saldırmaya çalışırlarsa "meşru hedef olarak kabul edilecekleri" konusunda uyardı.

Türk heyetinin Libya'dan ayrıldığı saatlerde, İstihbarat Teşkilatı Başkan Yardımcısı Tümgeneral Ayman Bedi başkanlığındaki Mısır heyeti, İçişleri Bakanı Fethi Başağa dahil Libyalı üst düzey yetkililerle görüşmek için Trablus'a geldi.

2020'nin son haftasında, Hafter'in başlattığı "savaş konuşmasının" hemen ardından, dört başkent (Ankara, Trablus, Kahire ve Moskova) arasında daha önce görülmemiş bir şekilde ve üst düzeylerde yoğun toplantılar ve temaslar gerçekleşti.

Tesadüf olma ihtimali düşük olan bu eşzamanlı temaslar, özellikle BM destekli Libya Siyasi Diyalog Forumunun ulaştığı siyasi çıkmazla birlikte ülkeyi kaos batağına geri döndürme girişimlerini ortadan kaldırarak yeni bir Libya sahnesi şekillendirmek için bir hazırlık olabilir.