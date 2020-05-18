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Libya'da Hafter milislerinin başkente saldırısında üç sivil hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-05-18 14:36:00 -
Libya'da Hafter milislerinin başkente saldırısında üç sivil hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'un doğusundaki Karabuli yerleşim bölgesini hedef aldığı bombardımanda üç sivil yaşamını yitirdi.

Libya Sağlık Bakanlığı Basın Müsteşarı Emin el-Haşimi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkentin doğusundaki Karabuli sivil yerleşim bölgesine Hafter'e bağlı milisler tarafından Grad füzesiyle düzenlenen saldırıda üç sivilin öldüğünü, bir kişinin de yaralandığını aktardı.

Hafter'e bağlı milislerin cumartesi gecesi başkentte yerlerinden edilmiş Libyalıların kaldığı sivil yerleşim bölgesine düzenlediği roketli saldırıda da biri çocuk 7 sivil ölmüştü.

Hafter milislerinin mayıs başından itibaren başkentin çeşitli bölgelerine düzenlediği, yüzlerce roketin ve top mermisinin kullanıldığı saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 30'dan fazla sivil hayatını kaybetti.

Libya ordusu, bu sabah saatlerinde ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Askeri Hava Üssü'nü milislerden temizlediğini duyurmuştu.







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