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Dünya Libya'da Hafter milisleri arasında çatışma çıktı
Dünya

Libya'da Hafter milisleri arasında çatışma çıktı

Libya'nın Sirte kentinde, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 05:53:00 -
Libya'da Hafter milisleri arasında çatışma çıktı

Libya ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter'e bağlı milisler arasında ülkenin doğusundaki Sirte bölgesinde çatışma çıktığını bildirdi.

Çıkan çatışmada bir kişinin öldüğünü 4 kişinin yaralandığını ifade eden Dırah, çatışmanın Hafter'e bağlı 166. Tugay, Kaniyat Tugayları ve Verşefane Tugayı şeklinde adlandırılan milis güçler arasında olduğu bilgisini verdi.

 

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