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Dünya

Libya'da Hafter güçlerinden kurtarılan Ain Zara'da 3 ceset bulundu

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) Ain Zara’da yaptığı incelemelerde, kimliği belirsiz 3 ceset bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-24 17:17:00 -
Libya'da Hafter güçlerinden kurtarılan Ain Zara'da 3 ceset bulundu

Libya ordusuna bağlı birlikler, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter güçlerinden temizlediği  Ain Zara’da yaptığı incelemelerde, kimliği belirsiz 3 ceset buldu. Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ordu birliklerinin Hafter güçlerinden kurtardığı, Ain Zara kentinde toprağa gömülmüş 3 ceset bulunduğunu açıkladı.

Libya ordusu, son dönemde Trablus il sınırının tamamı ve Terhune illerinin de aralarında yer aldığı ülkenin batısındaki önemli yerleşim ve ulaşım merkezlerini Hafter milislerinden arındırmıştı.

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