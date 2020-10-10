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Aktüel Libya'da göreve başlayan çoğu Avrupalı 9 büyükelçi, Başbakan Serrac'a güven mektuplarını sundu
Aktüel

Libya'da göreve başlayan çoğu Avrupalı 9 büyükelçi, Başbakan Serrac'a güven mektuplarını sundu

Yeniakit Publisher
2020-10-10 18:29:20 -
Libya'da göreve başlayan çoğu Avrupalı 9 büyükelçi, Başbakan Serrac'a güven mektuplarını sundu

TRABLUS (AA) - Avrupa Birliği (AB), Norveç ve Tunus'un yanı sıra AB üyesi 6 ülkenin Libya büyükelçileri, başkent Trablus'ta Başbakan Fayiz Es-Serrac'a güven mektuplarını sundu.

Libya Hükümeti Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Serrac, AB ülkelerinden Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, İspanya ve İsveç'in yanı sıra AB, Norveç ve Tunus'un Libya büyükelçilerini başkent Trablus'ta kabul etti.

Başbakan Serrac'a güven mektuplarını sunan büyükelçiler, Libya krizinin siyasi çözümü, askeri seçeneğin reddedilmesi, barış ve istikrarın sağlanması için harcanan çabaları desteklediklerini vurguladı.

Öte yandan, AB Libya Delegasyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupalı elçiler, kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes anlaşmasına varmak için Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki Berlin sürecinin takip edilmesinin önemine işaret etti.

Elçiler, yayımladıkları ortak bildiride, "Bugün Trablus'ta yaptığımız görüşmelerde, Libya krizine ve ülkedeki sivil halkın çektiği acılara son vermek ve Libya'da ve bölgede daha fazla istikrarsızlıktan kaçınmak için AB'nin tek seçenek olarak Berlin sürecinin arkasında birleştiğini bir kez daha vurguladık." ifadelerini kullandı.

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