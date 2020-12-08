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Dünya Libya'da gizli mektup ortaya çıktı! Bin 200 kişi bölgeye geliyor
Dünya

Libya'da gizli mektup ortaya çıktı! Bin 200 kişi bölgeye geliyor

Libya'da darbeci Hafter yeni bir saldırıya hazırlanıyor. Darbeci güçlerin BAE'den destek talebi üzerine Sudanlı bin 200 milisin bölgeye gönderilmesine ilişkin bir mektup ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 11:15:00 - 2020-12-08 11:17:10
Libya'da gizli mektup ortaya çıktı! Bin 200 kişi bölgeye geliyor

Libya'da darbeci Hafter'in BAE'den destek talebi üzerine Sudanlı bin 200 milisin bölgeye gönderilmesine ilişkin yazılan mektup gizli pazarlıkları ortaya çıkardı.

Birlik sağlamaya yönelik çalışmaların devam ettiği Libya’da, Hafter’in Birleşik Arap Emirlikleri’nden milis takviyesi istediği belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, BAE’li yetkililer Hartum’da Sudan Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Muhammed Hamdan Dagalo ile görüştü. Görüşmede BAE heyetinin, güçlerini Libya’ya göndermesi karşılığında Dagalo’ya mali ve askeri destek sözü verdiği, bunun üzerine Dagalo’nun da Libya’ya 2 tugay asker göndermeyi kabul ettiği öğrenildi. Dagalo’nun söz konusu talebi karşılamak için Güney Darfur Bölge Başkanlığına 23 Ekim’de talimat vererek bin 200 asker hazırlanmasını istediği belirlenirken, Güney Darfur Bölgesi Askeri İşler Dairesi Başkanı Hamid Cuma Adam’ın Niyala kampından Cufra üssüne gönderilmek üzere milislerin hazırlandığı kaydedildi. Milislerin en kısa sürede yola çıkacağına dair ortaya çıkan mektup da söz konusu gizli pazarlığı gün yüzüne çıkardı.

Gizli ittifakın kanıtı

Kolordu Komutanı Muhammed Hamdan Dagalo’ya hitaben 6 Kasım’da yazılan mektupta Hafter’e bağlı güçler ve BAE’nin askeri tertibat, güvenlik ve mali konularda sağlamış olduğu anlaşma temel alınarak hazırlanan bin 200 kişilik milis grubun Niyala kampından Cufra üssüne gönderilmek için hazır olduğu bilgisi yer aldı.

"Paralı asker değiliz. Libya’da Sudanlı paralı askerler ve Cancavid milislerinin varlığının iddia edilmesi yanlış ve temelsizdir" diyen Dagalo’nun sözleri de bu mektup dolayısıyla yalanlanmış oldu.

Güvenlik kaynakları Dagalo’nun özellikle Mısır, Suudi Arabistan ve BAE ile olan yakın ilişkileriyle tanındığına dikkat çekerek, Dagalo’ya bağlı birliklerin daha önce de Yemen’de gerçekleştirilen Kararlılık Fırtınası operasyonuna katılarak Husilere karşı savaştığını belirtti.

Libya’nın güneyindeki aşiretlerin Libya Ulusal Mutabakat Hükümetinin yanında yer alacağını açıklamasından sonra Ubari kentinde ordu karargahına saldırı düzenlendiğini hatırlatan kaynaklar, bu saldırının Hafter’e katılmak üzere gönderilen Sudanlı milislerce yapılmış olabileceği değerlendirmesinde de bulundu.

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