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Gündem

Libya’da emperyalistlerin plânı çökertildi

Libya’ya doluşan emperyalist güçler, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru hükümet olarak kabul edilen Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni, maşa olarak kullandıkları darbeci Hafter ile devirmeye çalışsa da, Libya’ya giden Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) UMH’nin ordusuna verdiği eğitimler sayesinde Hafter ve destekçilerinin hain planları çökertildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 09:50:00 -
Libya’da emperyalistlerin plânı çökertildi

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin en-Nemruş’un Türkiye’ye, “Libya’da NATO tipi ordu kurun” çağrısını Akit’e değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, “TSK, şu an dünyada pratik mücadeleleri eğitime dönüştürme kabiliyeti ve kapasitesi en yüksek ordu. Çünkü bütün birimleri uzun yıllardır büyük bir mücadele içerisinde ve bu mücadele çok ciddi anlamda tecrübe biriktirdi. Bilgi, muhakeme biriktirdi” dedi.

ASSAM Güvenlik ve Strateji Uzmanı Ersan Ergür de, “Türkiye’nin Libya’daki etkinliği Fransa’yı, İtalya’yı, Almanya’yı, Rusları ve ABD’yi bir nevi endişeye sevk etmiş vaziyette. Çünkü bu ülkelerin o bölgedeki etkileri artık kaybolmuş, kırılmış durumda. Her şey Türkiye’nin lehinde gelişim göstermiş durumda. O bölgede Türkiye’nin Rusya ile karşı karşıya kalması NATO misyonuna aykırı bir durumdur aslında. Dolayısıyla hem Rusya, hem NATO taraftarı olan ülkelerin Libya’da olması Libya’nın bir anlamda ikiye bölünmesi anlamına gelir. Bu açıdan da olumsuz durumu ortadan kaldırmak maksadıyla Libya hükümeti bu açıklamayla çok akıllıca bir hareket yaptı” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
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