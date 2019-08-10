Libya'da bomba yüklü araçla saldırı: 2 ölü, 8 yaralı

BİNGAZİ (AA) - Libya’nın doğusundaki Bingazi kentinde bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yerel kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Bingazi kentinin doğusunda Ticaret ve Kalkınma Bankası ile bir alışveriş merkezi arasında yer alan otoparkta bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi. Saldırda 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Ölü ve yaralılar Bingazi Tıp Merkezine götürüldü. Bombalı saldırının Libya'daki Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) konvoyunu hedef aldığı belirtildi. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

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