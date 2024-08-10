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Dünya Libya'da askeri hareketlilik! Orduya talimat verildi
Dünya

Libya'da askeri hareketlilik! Orduya talimat verildi

Yeniakit Publisher
2024-08-10 02:28:00 -
Libya'da askeri hareketlilik! Orduya talimat verildi

Libya'nın güneyinde yaşananlar sonrası Genelkurmay Başkan Yardımcısı orduya talimat verdi.

İsrail'in başta Gazze Şeridi, Lübnan, Yemen, Suriye ve Irak'taki katliam saldırıları devam ederken Afrika ülkesi Libya'da ülkede askeri hareketlilik yaşandı.

ABD, ALMANYA, İNGİLTERE, İTALYA, FRANSA'DAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMA

ABD'nin Libya'daki Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'nin Libya'daki büyükelçilikleri ile ülkenin güneybatısındaki askeri hareketliliğe ilişkin yapılan ortak açıklamayı paylaştı.

'ATEŞKES ANLAŞMASINI TEHDİT EDİYOR'

"Siyasi süreçteki çıkmaz göz önünde bulundurulduğunda bu tür hareketlilikler durumun tırmanması ve şiddetli çatışma riski taşıyor ve 2020 ateşkes anlaşmasını tehdit ediyor." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Misyonunun taraflara yaptığı azami itidal çağrısının desteklendiği belirtildi.
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GENELKURMAY BAŞKANI TALİMAT VERMİŞTİ

Libya Devlet Yüksek Konseyi, 8 Ağustos'ta, Halife Hafter'e bağlı güçlerin son iki gündür ülkenin güneybatısındaki hareketliliğini endişeyle takip ettiğini duyurmuştu.

Libya medyasında da Libya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Selahaddin en-Nemruş'un ülkenin güneyindeki Şuveyrif bölgesinde olası bir saldırının püskürtülmesi için hazırlık seviyesinin artırılması talimatı verdiği yönünde haberler yer almıştı.

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