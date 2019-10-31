Libya'da 200 düzensiz göçmen kurtarıldı

UMH'ye bağlı Deniz Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Sahil Güvenlik Operasyon Odasına, biri Tunus sınırındaki Bukemmaş bölgesinin 80 mil açıklarından, diğeri de Zaviye kenti açıklarından olmak üzere iki imdat çağrısı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, yapılan iki ayrı operasyonda 7'si kadın, 3'ü çocuk 200 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Kurtarılan düzensiz göçmenlerin Mısır, Fas ve Tunusluların da aralarında bulunduğu farklı Afrika ülkelerinden olduğu aktarılan açıklamada, düzensiz göçmenlerin insani ve tıbbi yardımın ardından Cenzur Barınma Merkezi'ndeki Göç İle Mücadele Birimine teslim edildiği kaydedildi.

Devrimin ardından yönetim boşluğu yaşayan Libya, yakın coğrafi konumu nedeniyle Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak isteyen Afrikalı göçmenlerin en önemli güzergahlarından birisi durumunda bulunuyor.

Ülkelerindeki iç savaş, çatışma, baskıcı rejimler veya ekonomik zorluklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışan Afrikalıların bir kısmı insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları da çölde veya denizde hayatını kaybediyor.