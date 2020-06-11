Libya’da 109 yıllık tarihî rövanş

Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Uluslararası Güvenlik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Ortadoğu Uzmanı Dr. Selim Öztürk, Libya’da müthiş bir zafere imza atan Türk SİHA’larının aynı zamanda 109 yıl önce İtalya-Osmanlı arasında yaşanan hava savaşının da rövanşını aldığını söyledi.

Akit’e konuşan Dr. Selim Öztürk, “Tarihte uçakların savaşta ilk defa kullanılması 1911 İtalyan-Osmanlı savaşında oluyor. İtalyanlar uçaklarla ilk defa havadan saldırıyı denediler. Buna karşılık Türkler de dünya tarihinde ilk defa hava saldırısını püskürtme savaşını yapanlar olmuştur. Hatta İtalyanlar o dönemde yayınladıkları kartpostallarda bunun propagandasını yapmışlardır. 109 yıl sonra bu sefer yine Libya dünyanın ilk geniş çaplı drone savaşına sahne oluyor. Bu sefer hava üstünlüğü Türkiye’nin lehine. Dronelar darbeci Hafter güçlerinin ilerleyişini durdurarak bugün neredeyse kaybetme noktasına getirdi. Drone hava meydan savaşı Libya’nın özelinde böylece tarihe geçmiş oldu” değerlendirmesini yaptı.

Libya’daki kritik hesaplar

Libya’daki iç savaşın uluslararası bilek güreşine yönelik analizini yapan Öztürk, “Rusya’nın Libya’ya müdahalesinin nedenlerinden biri de Almanya korkusudur. Bu kronik korku tarihsel bir miras ve kolay kolay geçebilmesi mümkün değil. Malum iki dünya savaşı tecrübesi var. Libya Afrika’nın en büyük petrol rezervlerinin sahibi ve dünya petrol reservlerinin de yüzde 4.5’u orada. Alman petrol şirketlerinin de Libya üzerinde devasa yatırımları var. Almanya enerji ihtiyacını sırasıyla Rusya, Norveç ve Libya’dan karşılıyor. Almanya, Ruslara olan bağlılığının mutlaka azaltılması gerektiği görüşünden hareketle Libya’daki yatırımlarını güçlendirdi. Rusya da bunun farkında olduğu için hemen Libya’ya girdi. Almanların manevrasının önünü almak üzere harekete geçti. Ulusal Mutabakat Hükümeti Libya’da ne kadar erken sonuç alırsa Almanların eli de Ruslara karşı o kadar çabuk rahatlayacaktır. Ne kadar Almanların enerjide Rusya’ya bağımlılığı azalırsa Ruslar da o kadar kaybedeceklerdir. Ruslar ne kadar zayıflarsa bu da bizim Suriye’de elimizi o kadar güçlendirir” şeklinde konuştu.