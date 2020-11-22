Libya ve Umman'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

TRABLUS /MUSKAT (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Libya'da 1089'a, Umman'da 1380'e yükseldi.

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 21 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1015 kişinin enfekte olduğu, 1327 kişinin de sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Son verilere göre salgın nedeniyle ülkedeki toplam can kaybının 1089'a, vaka sayısının 77 bin 823'e çıktığı aktarılan açıklamada iyileşenlerin sayısının ise 48 bin 914'e ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

- Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre ülkede son 48 saatte virüs nedeniyle 15 kişi daha hayatını kaybetti, 721 kişide Kovid-19 tespit edildi, 863 kişi iyileşti.

Toplam can kaybının 1380'e, vaka sayısının 122 bin 81'e yükseldiği Umman'da, sağlığına kavuşanların sayısı da 113 bin 269 oldu.​​​​​​​