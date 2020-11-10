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Gündem Libya ve Suriye’ye gidecek askerlerin harekat bilgilerini sızdırmışlardı! Karanlık Oda’cı Yıldız’a tahliye
Gündem

Libya ve Suriye’ye gidecek askerlerin harekat bilgilerini sızdırmışlardı! Karanlık Oda’cı Yıldız’a tahliye

Libya ve Suriye’ye gidecek askerlerin isim, rütbe, teçhizat ve harekat gibi gizli bilgileri, haber adı altında paylaşarak devletin gizli kalması gereken bilgilerini sızdıran Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, ilk duruşmada tahliye edildi. Tele1 TV Ankara Temsilcisi İsmail Zeki Dükel hakkındaki adli kontrol şartını da kaldıran mahkeme, gizli bilgileri veren astsubay Erdal Baran’ın ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 21:55:00 -
Libya ve Suriye’ye gidecek askerlerin harekat bilgilerini sızdırmışlardı! Karanlık Oda’cı Yıldız’a tahliye

Karanlık Oda TV’nin Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve Tele1 TV Ankara temsilcisi İsmail Zeki Dükel ile onlara gizli bilgileri temin ettiği iddia edilen astsubay Erdal Baran'ın ‘devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama’ suçundan 6 yıl 3'er aydan 17 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle yargılandıkları Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesindeki askeri casusluk davasının ilk duruşmasında mahkeme, Baran’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme Yıldız’ı adli kontrol şartıyla tahliye etti, Dükel hakkındaki adli kontrol şartını da kaldırdı.

CHP’li vekiller de izledi

CHP milletvekillerinin de izlediği duruşmada savunma yapan sanık Baran, kendisine atfedilen suçlamaları reddetti. İstanbul'daki Birinci Elektronik Harp Tabur Komutanlığı'nda ikmal astsubayı olarak malzeme alımı, arızalı malzemenin tamiri gibi konularla sorumlu olduğunu anlatan Baran, konumu ve görev yeri nedeniyle suçlamalara konu "gizli" evrakı hiç görmediğini, 10 yıldır bipolar tedavisi gördüğünü, bipolar ve şizofreni tedavisinde kullanılan ilaçlardan dolayı gitmediği yerlere gitmiş, katılmadığı toplantılara katılmış gibi anlattığını savundu.

Müyesser Yıldız da savunmasında, hakkındaki iddianameyi eleştirerek, "Bu bir iddianame değil intikamnamedir” dedi ve yazılarıyla bazı devlet büyüklerini rahatsız etmesinden dolayı hiçbir delil olmadan, hukuksuz biçimde gözaltına alınıp tutuklandığını savundu.

Ara karar açıklandı

Sanık İsmail Zeki Dükel de savunmasına "Benden vatan evladı, vatansever çıkar, başka bir şey çıkmaz" dedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar hakkında ‘devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin’ suçundan bir değerlendirme yapılıp yapılamayacağı yönünde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bildirimde bulunulmasını, verilecek kararın bir örneğinin dosyaya kazandırılmasını kararlaştırdı.

Baran'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, suç vasfının değişebileceğini göz önüne alarak Müyesser Yıldız'ı tahliye etti. Yıldız'a yurtdışına çıkma yasağı getirildi. Heyet, İsmail Zeki Dükel hakkındaki imza atma adli kontrol şartını da kaldırıp, davayı erteledi.

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