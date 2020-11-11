  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Libya, Umman ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı
Aktüel

Libya, Umman ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Katar'da 224 kişide virüs tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-11 14:35:32 -
Libya, Umman ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebi ile Umman'da 5, Libya'da 13, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 2 kişi daha hayatını kaybederken, Katar'da 224 kişiye virüs teşhisi koyuldu.

Umman Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 5 kişinin daha hayatını kaybettiği, 302 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Son rakamlarla can kaybının 1321, vaka sayısının 119 bin 186, iyileşen sayısının ise 109 bin 663'e ulaştığı aktarıldı.

- Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, 13 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 875 kişinin enfekte olduğu, 586 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 970'e, vakaların 70 bin 885'e, iyileşenlerin 42 bin 98'e çıktığı kaydedildi.

- BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 2 kişi daha hayatını kaybetti, 1214 kişide virüs tespit edildi, 741 kişi sağlığına kavuştu.

Kovid-19 kaynaklı can kaybının 520'ye, vaka sayısının 145 bin 599'a çıktığı ülkede hastalığı atlatanların sayısı 140 bin 442 oldu.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 224 yeni vaka tespit edildiği, 193 kişinin de sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, vaka sayısının 134 bin 887'ye, iyileşenlerin de 131 bin 926'ya çıktığı bildirildi. Ülkede şimdiye kadar 233 kişi salgın sebebiyle yaşamını yitirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Paşinyan'dan 'Karabağ' itirafı: Teslim olmasaydık...
Dünya

Paşinyan'dan 'Karabağ' itirafı: Teslim olmasaydık...

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Dağlık Karabağ itiraf ederek, "Zamanında durmaya karar verdik, yoksa her şey daha kötü olacaktı" dedi. ..
Çekya, istihbarat raporlarına ulaştı! 'Savaşa çok az bir süre kaldı'
Dünya

Çekya, istihbarat raporlarına ulaştı! 'Savaşa çok az bir süre kaldı'

Çekya askeri istihbaratlarına göre, dünya genelinde yaşanan küresel çatışmaların yakın bir zamanda 3. dünya savaşını doğuracağı ifade ediliy..
Azerbaycan vurdu! Ses Fransa'dan çıktı
Dünya

Azerbaycan vurdu! Ses Fransa'dan çıktı

Fransız L'Opinion gazetesi, Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın yenilgisinin bu ülkeyi destekleyen Fransa'nın da yenilgisi olduğunu belirtti...
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay