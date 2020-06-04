Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Trablus'ta kontrolü sağladı

Libya’nın BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH’ye bağlı birlikler, 'Öfke Volkanı' operasyonu kapsamında ilerleyişini sürdürüyor. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, başkent Trablus’un tüm idari sınırlarının gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerden kurtarıldı.

3 bölge daha kurtarıldı

DHA’nın Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, Kasr bin Gashir ilçesi ve güneyindeki Soug Al Khimes ile birlikte Wadi al-Rabi bölgesinin de gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerden kurtarıldığı aktarıldı.

Ordu komutanı: Hafter bölgeden kısa sürede temizlenecek

Açıklamalarda bulunan UMH ordusunun güney Trablus’taki komutanlarından Ali Abu Ziyan, UMH birliklerinin Kasr bin Gashir ilçesine giriş yaptığını ve Hafter’e bağlı milislerin başkent Trablus’un güney bölgesinden kısa sürede temizleneceğini söylemişti.

Trablus Havalimanı kurtarıldı

Libya ordusu, dün yaptığı açıklamada ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı’nda kontrolü sağladığını duyurmuştu.