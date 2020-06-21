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Dünya

Libya tehdidinin ardından Yunanistan'dan dikkat çeken 'Mısır' açıklaması!

Libya ve Türkiye'ye yönelik tehdidinin ardından Yunanistan'dan Mısır'a destek geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 18:41:00 - 2020-06-21 18:47:09
Libya tehdidinin ardından Yunanistan'dan dikkat çeken 'Mısır' açıklaması!

 Nurullah Alpay  Yeniakit.com.tr 

Libya'nın meşru hükümeti UMH ve desteklediği Türkiye'ye yönelik tehdidin ardından Yunanistan'dan Mısır'a dikkat çeken bir destek geldi.

Yunanistan'ın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Alexandros Gennimatas'ın yaptığı açıklamada; Yunanistan'ın, UMH'yi darbeci Halife Hafter'e saldırmaması yönünde tehdit eden Mısır'ı desteklediğini bildirdi.

Yunanistan'ın desteklediği darbeci Hafter'in yenilgisini önleme çabalarına 'siyasi çözüm çabaları' ifadesiyle manipüle etmeye çalışan Yunan Sözcü, Mısır'ın Libya'da istediği ateşkesin derhal uygulamaya geçmesi gerektiğini söyledi. 

Yunan Sözcü, Yunanistan'ın Mısır'ın darbeci Abdülfettah es-Sisi'nin sözde 'siyasi çözüm çabaları'nı memnuniyet ve takdirle karşıladığını belirtti.

Darbeci Sisi'den Libya'nın meşru hükümetine tehdit

BM tarafından tanınan ve Türkiye’nin desteklediği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne karşı silahlı darbe yapmaya çalışan Hafter’in müttefiki Libya Temsilciler Meclisi’ni 'tek meşru otorite' olarak nitelendiren Sisi, “Artık gerek kendimizi savunma açısından gerek Libya’da seçilmiş tek meşru otorite olan (Tobruk’taki) Temsilciler Meclisi’nin talebi üzerine olsun Mısır’ın (Libya’ya) yapacağı herhangi bir doğrudan müdahale uluslararası meşruiyet kazanmıştır” demişti.

 "Sirte ve Cufra kırmızı çizgimizdir" diyen darbeci Sisi, Türkiye'nin desteklediği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin askeri harekat düzenlemesi halinden Hafter'e desteğe hazır olduklarını belirtmişti.

Sisi'ye cevap gecikmedi: Bu Libya'ya savaş ilanıdır

Öte yandan UMH ise Sisi'nin bu açıklamasına tepki göstererek "Sisi'nin, kendi tabiriyle Sirte ve Cufra'nın kırmızı çizgisi olduğunu söylediği açıklamalar, ülkemizin iç işlerine apaçık müdahaledir. Bunu Libya'ya yapılmış açık bir savaş ilanı sayıyoruz. Kahraman güçlerimiz çıktığı yolunu tamamlamaya ve kalan tüm bölgeleri terörist Kerame (Darbeci Halife Hafter'in askeri operasyonuna verdiği isim) milislerinden, paralı savaşçılardan ve destekçilerinden kurtarmaya kararlıdır." cevabını vermişti.

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Yorumlar

Mehmet

İt ürür kervan yürür
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murat yılgınç

...... YUNAN SIRANI BEKLE 
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