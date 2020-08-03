Libya son dakika haberi Türkiye desteğiyle Libya'da nereler alındı?
Libya son dakika haberleri ile Libya son durum haberi merak ediliyor. Libya’nın zengin doğal kaynaklarına göz diken Fransa, Mısır, BAE gibi sömürücü ülkelerin kirli oyunları Türkiye’nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine verdiği destek sonrası bozuldu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin desteği ile Sarraç hükümeti darbeci Hafter’e karşı büyük bir zafer elde etmeye devam ediyor. Libya ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, bölgedeki birçok çatışmanın arkasında olan BAE yönetiminin Arapların arasındaki kanserli bir hücre olduğunu belirtti. İşte Libya son dakika haberleri.
Libya Ordusu, Rus Ulyişin kargo uçaklarıyla ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter güçlerine yeni sevkıyatlar yapıldığını duyurdu. Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah', AA muhabirine yaptığı açıklamada, askeri mühimmat taşıyan kargo tipi Rus Ulyişin uçaklarının, dün Libya'nın orta-kuzey kesimlerinde yer alan Sirte ve Cufra'ya beş uçuş düzenlediğini belirtti. Libya ordusu, Hafter milislerine karşı 25 Mart'ta başlattığı "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında, 5 Haziran'da da Terhune kentinde kontrolü sağlamıştı. Ordu, 6 Haziran'da da Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattığı duyurmuş ve bu bölgede konuşlanmıştı.
Türkiye, "Libya Libyalılarındır" prensibiyle hareket etmektedir
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Abu Dabi yönetiminin Suriye, Libya, Yemen ve Afrika Boynuzu gibi bölgelerde Birleşmiş Milletler Sözleşmesi başta olmak üzere evrensel kuralları ve ahlaki değerleri çiğneyerek yürüttüğü istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri yapıcı olarak nitelemek ve bunlara verdiğimiz haklı tepkiyi Arap kardeşlerimize yapılmış gibi göstermek talihsiz ve beyhude bir gayrettir." denildi. Açıklamada Libya konusunda "Türkiye, "Libya Libyalılarındır" prensibiyle hareket etmektedir. Amacımız, Milli Mutabakat Hükümetinin öncülüğünde, tüm Libyalıları kapsayan toprak bütünlüğü ve ulusal birliği sağlanmış, bağımsız egemen ve müreffeh bir Libya'dır." ifadeleri kullanıldı.